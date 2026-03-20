Tribunal de Contas determina ajustes em edital do transporte público de Passo Fundo

Codepas realiza o transporte público urbano de Passo Fundo. Divulgação / Codepas

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) determinou que a prefeitura de Passo Fundo, no norte do Estado, faça uma série de alterações técnicas no edital de licitação do transporte público. As exigências foram recebidas pelo município na semana passada.

No documento, encaminhado pela prefeitura ao TCE em novembro de 2025, o órgão apontou a necessidade de ajustes nas minutas do edital e do contrato. Segundo a prefeitura, são mais de 20 alterações de caráter técnico, envolvendo temas como metodologia de cálculo da tarifa, definição de subsídios e outros aspectos contratuais.

Os apontamentos estão em revisão e a prefeitura prevê o reenvio do edital para nova análise do tribunal até o fim de abril. A partir daí, o órgão de controle externo fará a reinstrução, verificando se os problemas apontados foram ajustados.

Se o documento estiver adequado, o TCE autoriza a publicação do edital e a abertura do processo licitatório. A administração municipal tem como meta publicar o edital nos próximos 30 dias.

Procurado, o TCE informou que o processo tramita com visibilidade restrita, já que o prazo para esclarecimentos ainda não foi encerrado. Após esse período, o conteúdo do documento será tornado público.

O envio ao Tribunal de Contas é essencial pois o órgão fiscaliza os processos licitatórios a fim de aprimorar os projetos e suprimir custos. Se o edital estiver de acordo, o Executivo poderá, enfim, iniciar a escolha da nova operadora — um processo que tinha prazo para sair ainda em 2023.

Valor da passagem

Na primeira versão do edital, a tarifa técnica foi fixada em R$ 9,15. Agora, segundo a prefeitura, o indicador caiu para R$ 8,60. Hoje a tarifa técnica dos ônibus urbanos de Passo Fundo é R$ 8,22, enquanto a passagem cobrada nos coletivos custa R$ 6.