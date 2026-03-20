Trânsito

Processo de licitação
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Tribunal de Contas determina ajustes em edital do transporte público de Passo Fundo

Ao todo, foram apontadas mais de 20 questões técnicas. Prefeitura deve fazer mudanças até o fim de abril

Alessandra Hoppen

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