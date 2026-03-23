Três pessoas morrem em acidente envolvendo carro e duas motos na RS-324

Acidente envolveu um veículo Honda Civic, com placas de Marau, e duas motocicletas. Bombeiros Voluntários de Marau / Divulgação

Três pessoas morreram em um acidente registrado no início da noite do domingo (22), no km 212 da RS-324, em Marau, no norte do Estado.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Marau, o acidente envolveu um veículo Honda Civic, com placas de Marau, e duas motocicletas — uma Yamaha Fazer e uma Honda CG, ambas emplacadas em Passo Fundo.

Duas pessoas, ocupantes de uma das motocicletas, morreram ainda no local. Outras três vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento hospitalar, sendo dois motociclistas e o condutor do carro.

As vítimas foram identificadas como Julia Francisca Ferreira da Silva e Hérica Ferreira da Silva. Segundo os Bombeiros Voluntários, as duas vítimas são irmãs. A outra vítima foi identificada como João Gabriel de Oliveira Pimentel.

Durante atendimento no Hospital Cristo Redentor (HCR) de Marau, foi confirmada a morte de outra vítima, que estava na outra motocicleta. O estado de saúde dos outros dois ocupantes não foi divulgado.