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Três pessoas morrem em acidente envolvendo carro e duas motos na RS-324

As vítimas foram identificadas como Julia Francisca Ferreira da Silva e Hérica Ferreira da Silva. Segundo os Bombeiros Voluntários, ela são irmãs. A outra vítima foi identificada como João Gabriel de Oliveira Pimentel

Alessandra Hoppen

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