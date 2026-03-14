Três jovens argentinos morrem em acidente na RS-324, em Casca

Três pessoas morreram e uma ficou ferida após um acidente na RS-324 em Casca, no norte do Estado. A colisão frontal entre dois carros de passeio aconteceu por volta das 20h de sexta-feira (13), no km 238 da rodovia, próximo da Comunidade Parizzi.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, um veículo modelo VW Fox trafegava no sentido Casca a Vila Maria quando, ao realizar uma ultrapassagem, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o Ford Focus que trafegava no sentido oposto.

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Por causa do impacto, o condutor e dois passageiros do VW Fox morreram no local. De acordo com o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (SCAB) de Casca, os três são argentinos e moravam na cidade. Eles foram identificados como o motorista Jonathan Gabriel Hubscher, 22 anos, Jennifer Celeste Prosin, 22 anos, e Lautaro Daniel Mattive, 17 anos.

Já o motorista do Ford Focus sofreu lesões e foi encaminhado em estado grave ao Hospital Santa Lúcia de Casca. Posteriormente, o homem de 50 anos foi transferido para o Hospital Cristo Redentor de Marau com uma fratura no acetabulo e em estado estável.