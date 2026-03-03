Quatro pessoas ficam feridas em colisão frontal na RS-126, em Sananduva

Uma colisão frontal envolvendo dois veículos deixou quatro pessoas feridas na RS-126 em Sananduva, no norte do RS. O acidente aconteceu no km 78 da rodovia, próximo ao distrito industrial da cidade, na manhã desta terça-feira (3).

O acidente envolveu um Ford Fiesta e uma caminhonete Nissan Frontier. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, por volta das 9h30min, a caminhonete que vinha no sentido Sananduva a Ibiaçá entrou à esquerda e invadiu a pista contrária, colidindo com o carro.

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Segundo os Bombeiros Voluntários de Sananduva, o motorista da caminhonete foi retirado do veículo por pessoas que passavam pelo local. Ele foi encaminhado ao Hospital Beneficente São João.

No Fiesta estavam três pessoas: o condutor, sua mãe e a filha pequena. O motorista ficou preso nas ferragens e precisou ser removido. Ele estava consciente, foi imobilizado com colar cervical e retirado do veículo em prancha rígida.