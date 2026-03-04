Trânsito

Atenção, motoristas
Notícia

Obras provocam desvio de trânsito na BR-285 nesta quarta-feira em Passo Fundo

Bloqueio ocorre das 6h30min às 19h, com fluxo direcionado para a nova alça do trevo de acesso

Alessandra Hoppen

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