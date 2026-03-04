Obras provocam desvio de trânsito na BR-285 nesta quarta-feira em Passo Fundo

Intervenção faz parte das melhorias estruturais do entroncamento. Eduarda Costa / Agencia RBS

Motoristas que trafegam pela BR-285, no trecho que liga Passo Fundo a Carazinho, devem redobrar a atenção nesta quarta-feira (4) por conta de alterações no trânsito no km 315, em frente à unidade da Be8 Glúten e Etanol.

Das 6h30min às 19h, o trecho atual da rodovia ficará bloqueado para o avanço das obras do novo trevo de acesso. Durante o período, o fluxo de veículos, nos dois sentidos, será desviado para a nova alça já construída no local.

A intervenção faz parte das melhorias estruturais do entroncamento e busca aumentar a segurança viária e organizar melhor o tráfego, especialmente em um ponto com grande circulação de caminhões e veículos pesados.

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