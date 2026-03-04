Obras avançam no acesso ao Distrito Industrial Invernadinha, em Passo Fundo

Projeto prevê 4,7 quilômetros de pavimentação. Michel Sanderi / PMPF

Um problema antigo no acesso ao Distrito Industrial Invernadinha, em Passo Fundo, começou a ser solucionado com melhorias na infraestrutura. O trajeto, utilizado diariamente por grande fluxo de veículos, principalmente caminhões, apresentava precariedade há anos e causava dificuldades a motoristas e empresas instaladas no local.

As obras são resultado de mobilização entre empresários e a prefeitura. O trecho entre a saída da BR-285 e as indústrias atende uma fábrica de implementos agrícolas, uma companhia de biodiesel e outras empresas menores, registrando atrasos e acidentes.

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A Rua Neri Gosh era o ponto mais crítico. Caminhões tinham dificuldade para subir a ladeira. A via foi alargada e aterrada para reduzir a inclinação. Nesta semana, equipes realizam o asfaltamento do trecho entre a rodovia e a Rua Rui Barbosa.

A obra prioriza serviços de canalização e pavimentação asfáltica, com investimento total de R$ 13,2 milhões. Do valor, R$ 6,7 milhões foram viabilizados por meio do Ministério das Cidades e R$ 6,5 milhões correspondem à contrapartida do município. O projeto prevê 4,7 quilômetros de pavimentação, incluindo alargamento de vias, drenagem pluvial, construção de passeios públicos com acessibilidade, implantação de meios-fios e sinalização viária.

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