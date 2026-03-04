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Obras avançam no acesso ao Distrito Industrial Invernadinha, em Passo Fundo

Intervenção inclui pavimentação, drenagem e alargamento de vias. Investimento é de R$ 13,2 milhões em 4,7 km de melhorias

Guilherme Canal

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