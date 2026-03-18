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Motorista morre em acidente entre caminhões na BR-386, em Soledade

Condutor do outro veículo de carga teve escoriações e foi encaminhado para atendimento médico

Alessandra Hoppen

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Tatiana Tramontina

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