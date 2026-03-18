Motorista morre em acidente entre caminhões na BR-386, em Soledade

Acidente foi registrado por volta das 6h35min. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um motorista morreu após uma colisão frontal entre dois caminhões na manhã desta quarta-feira (18), no quilômetro 240 da BR-386, em Soledade, no norte do Estado.

O acidente foi registrado por volta das 6h35min. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, encontraram o motorista de um caminhão com placas de Maracajá (SC) já sem vida, preso às ferragens. Ele foi identificado como Celso Darolt, de 66 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do outro caminhão, com placas de Cruzeiro do Sul (RS), teve escoriações e foi encaminhado para atendimento médico. Ele já recebeu alta.

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O caminhão de SC estava carregado de areia e trafegava no sentido Lajeado a Tio Hugo, enquanto o caminhão do RS estava carregado de milho e transitava no sentido oposto. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate do motorista ferido. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) trabalha no local, por isso o trânsito flui pela via laterla que está em obras.

Acidentes frequentes no trecho

Acidentes têm sido registrados frequentemente no trecho em razão de obras de duplicação da rodovia. Na última sexta-feira (13), outra colisão com mortes foi registrado na rodovia.

Segundo dados da PRF, em 2025 mais de cem acidentes graves foram registrados na BR-386. O número é quase 20% maior do que em 2024. O número de mortes também cresceu, passando de 25 para 43.