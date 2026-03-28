Motorista fica mais de seis horas preso às ferragens de caminhão após acidente em Panambi

Um acidente com um caminhão deixou um homem ferido e mobilizou equipes de resgate na manhã deste sábado (28) na BR-285, em Panambi, no noroeste gaúcho.

O veículo, carregado de arroz, trafegava no sentido Panambi-Ijuí quando saiu da pista e caiu em um barranco às margens da rodovia, no km 421. Uma testemunha que passava pelo local acionou o socorro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão despencou cerca de oito metros em uma área de mata fechada. O motorista ficou preso às ferragens por mais de seis horas até que fosse removido.

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A ocorrência foi atendida por volta de 5h50min e o homem só foi libertado próximo das 12h. A operação foi considerada complexa pela corporação, em razão do motorista estar em um terreno de difícil acesso.

Depois da retirada, o homem foi encaminhado ao Hospital Panambi. O estado de saúde dele não foi informado.