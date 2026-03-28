Trânsito

Na BR-285
Notícia

Motorista fica mais de seis horas preso às ferragens de caminhão após acidente em Panambi

Veículo carregado de arroz caiu cerca de oito metros em ribanceira. Homem foi resgatado com vida e encaminhado ao hospital

Tamires Hanke

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS