Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Motociclista morre em colisão com carro na BR-285, em Panambi

Acidente ocorreu às 17h45min e envolveu uma motocicleta e um Fiat Uno

Heloisa Gamero

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