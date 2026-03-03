Motociclista morre em colisão com carro na BR-285, em Panambi

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito no final da tarde desta segunda-feira (2), no km 418 da BR-285, em Panambi, no noroeste do Estado.

A colisão envolveu um Fiat Uno e uma motocicleta no trecho que liga o município a Santa Bárbara do Sul, próximo ao Trevão da Linha Pinheirinho.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Panambi, o condutor da moto morreu no local.

Já o motorista do carro, um Fiat Uno com placas de Santa Bárbara do Sul, sobreviveu ao impacto e recebeu socorro de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele ingressou na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município sem ferimentos graves.