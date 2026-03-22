Motociclista morre em acidente na RSC-153

Um homem de 28 anos morreu em um acidente de motocicleta na tarde deste sábado (21), na altura do quilômetro 132 da RSC-153, em Passo Fundo. O motociclista seguia no sentido Ernestina-Passo Fundo.
Segundo a Brigada Militar, por volta das 18h, o condutor perdeu o controle do veículo em uma curva acentuada.
A motocicleta atravessou a pista e chocou-se contra um poste localizado no canteiro central da rodovia. O impacto causou a morte da vítima ainda no local.
A análise preliminar dos vestígios indica que o acidente não envolveu outros veículos. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência.