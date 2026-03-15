Motociclista morre em acidente na RS-126 em Sananduva

Um motociclista de 53 anos morreu em um acidente na RS-126 no fim da noite de sábado (14), em Sananduva, norte do RS. A colisão ocorreu nas proximidades do Distrito Industrial, no km 78 da rodovia, por volta de 23h30min.
De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o condutor da motocicleta trafegava no sentido Ibiaçá a Sananduva quando foi atingido na traseira por uma caminhonete Saveiro, que se deslocava na mesma direção.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado e morreu no local. A identidade da vítima não foi revelada pela polícia. O condutor do automóvel, de 33 anos, foi encaminhado ao hospital sem ferimentos graves.