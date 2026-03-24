Motociclista morre após colisão com caminhonete no norte do RS

Vítima de 39 anos foi encaminhada para atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. Diego Camargo / Portal Tchê / Divulgação

Um motociclista morreu após um acidente de trânsito na tarde de segunda-feira (23) no bairro Santo André, em Getúlio Vargas, no norte do Estado. A colisão ocorreu por volta das 14h40min no cruzamento das ruas Afonso Tochetto e Constante Richetti.

A ocorrência envolveu uma motocicleta Honda CG e uma caminhonete Toyota Hilux. Conforme o Corpo de Bombeiros, a Hilux trafegava pela Rua Constante Richetti, no sentido centro, enquanto a moto seguia pela Rua Afonso Tochetto, quando houve a colisão.

Leia Mais Idosa de 86 anos morre em acidente na BR-285, em Passo Fundo

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e encaminharam a vítima ao Hospital São Roque, em Getúlio Vargas, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

Acidente em Getúlio Vargas envolveu uma motocicleta e uma caminhonete. Diego Camargo / Portal Tchê / Divulgação