Motociclista morre após colisão com caminhonete no norte do RS

Um motociclista morreu após um acidente de trânsito na tarde de segunda-feira (23) no bairro Santo André, em Getúlio Vargas, no norte do Estado. A colisão ocorreu por volta das 14h40min no cruzamento das ruas Afonso Tochetto e Constante Richetti.
A ocorrência envolveu uma motocicleta Honda CG e uma caminhonete Toyota Hilux. Conforme o Corpo de Bombeiros, a Hilux trafegava pela Rua Constante Richetti, no sentido centro, enquanto a moto seguia pela Rua Afonso Tochetto, quando houve a colisão.
Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e encaminharam a vítima ao Hospital São Roque, em Getúlio Vargas, mas o homem não resistiu aos ferimentos.
A vítima tinha 39 anos e era moradora do município. As causas do acidente serão investigadas. A identidade do motociclista não foi divulgada.