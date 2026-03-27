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Notícia

Morre quarta vítima de acidente envolvendo duas irmãs na RS-324, em Marau

Micael Kuhn de Souza, 18 anos, estava na garupa de uma das motos atingidas por carro

Alessandra Hoppen

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