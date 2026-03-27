Morre quarta vítima de acidente envolvendo duas irmãs na RS-324, em Marau

Acidente deixou quatro pessoas mortas na RS-324, em Marau. Bombeiros Voluntários de Marau / Divulgação

Morreu na noite de quinta-feira (26) a quarta vítima de um grave acidente ocorrido no último domingo (22) na RS-324, em Marau, no norte do Estado. Micael Kuhn de Souza, 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 22h no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. A informação foi confirmada pela Central de Óbitos.

Após o acidente, ele chegou a ser atendido no Hospital Cristo Redentor (HCR), em Marau, mas devido à gravidade do quadro, foi transferido na noite de domingo para Passo Fundo. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) e será velado na tarde desta sexta-feira (27) na Funerária Cogo. O sepultamento está marcado para sábado (28), às 9h, no Cemitério dos Ribeiro, em Passo Fundo.

Como foi o acidente

O acidente aconteceu no início da noite de domingo (22) na RS-324, em Marau. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Honda Civic com placas de Marau teria invadido a pista contrária e bateu em duas motocicletas que trafegavam no sentido oposto — uma Yamaha Fazer e uma Honda CG, ambas emplacadas em Passo Fundo.

Além de Souza, que estava na garupa de uma das motos, outras três pessoas morreram. Hérica Ferreira da Silva e João Gabriel de Oliveira Pimentel, ambos de 19 anos, conduziam as motocicletas e vieram a óbito ainda no local. Julia Francisca Ferreira da Silva, 14 anos, estava na garupa da outra moto, com a irmã, e morreu durante atendimento no Hospital Cristo Redentor.

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