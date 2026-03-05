Trânsito

Norte do RS
Notícia

Mesmo com milhões gastos em reparos, motoristas relatam situação precária na RS-324

Em dois anos, foram destinados R$ 16 milhões à rodovia, principal ligação entre Região Norte e Serra. Problemas como buracos e má sinalização estão entre reclamações

Günther Schöler

Repórter

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