Mesmo com milhões gastos em reparos, motoristas relatam situação precária na RS-324

Maior parte do valor foi aplicado entre Ronda Alta e Casca. Reprodução / RBSTV

Nos últimos dois anos, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) gastou mais de R$ 16 milhões na manutenção da RS-324, principal ligação entre a Região Norte e Serra. Mesmo com o investimento, motoristas relatam condições precárias na pista.

Problemas como buracos, falta de acostamento, insegurança em dias de chuva e durante à noite estão entre as principais reclamações dos condutores que usam a estrada diariamente.

— A estrada é péssima. Largam material dentro do buraco em dia de chuva e continua abrindo. Também é estreita, sem acostamento, ruim de dirigir, perigosa e mal sinalizada em dias de chuva e de noite — relata o motorista Ezequiel da Silva.

Em Vila Maria, cidade próxima a Marau, o borracheiro Claudiomiro de Assis confirma que os danos nos veículos são rotina para quem circula pela RS‑324:

— Nessa época dá pra dizer que o movimento dobrou, é a época que mais acontece. Tem dia que vem cinco, oito pessoas com pneu furado ou roda torta por causa dos buracos.

Problema recorrente

Segundo dados do Daer, os mais de R$ 16 milhões investidos desde 2024 são referentes a pintura, sinalização, revestimento e tapa-buracos. A maior parte desse valor foi aplicada entre Ronda Alta e Casca: R$ 13,4 milhões em 2024 e R$ 2,1 milhões até dezembro de 2025.

Recentemente, o trecho da rodovia em Marau passou por recapeamento, mas segundo o gestor de frotas Edson Esperança, já existem danos visíveis no asfalto:

— Infelizmente a manutenção é feita e pouco tempo depois já está com todos os problemas novamente. Fizeram o recapeamento em algumas partes, mas os problemas estão aí. A gente que passa toda semana é prova disso.