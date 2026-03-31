Menino de cinco anos morre no hospital após acidente na RS-324, em Passo Fundo

Caso ocorreu no último domingo, por volta de 21h30min. Imagem cedida / Arquivo pessoal

Uma criança de cinco anos morreu nesta terça-feira (31) após passar dois dias internada depois de um acidente na RS-324, em Passo Fundo. O caso foi na noite do último domingo (29), no bairro Dom Rodolfo.

Théo Arthur Rodrigues faleceu por por volta das 5h50min da manhã no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Ele teve ferimentos graves após colisão entre o carro em que ele estava, um Volkswagen Gol, com uma caminhonete Ford Ranger.

A criança estava com o pai, que também sofreu ferimentos graves e permanece internado em estado estável no Hospital de Clínicas (HC). No outro veículo estava uma mulher, que não teve ferimentos. A Polícia Civil investiga o acidente para identificar as causas da colisão.

Leia Mais Morre quarta vítima de acidente envolvendo duas irmãs na RS-324, em Marau

Acidentalidade no trecho

A RS-324 concentra o maior número de acidentes na região de Passo Fundo. Háuma semana, quatro pessoas morreram após um acidente entre um carro e duas motocicletas no trecho que passa por Marau.