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Menino de cinco anos morre no hospital após acidente na RS-324, em Passo Fundo

Théo Arthur Rodrigues estava com o pai em carro que bateu contra uma caminhonete, no último domingo (29)

Alessandra Hoppen

Repórter

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