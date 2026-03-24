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Notícia

Idosa de 86 anos morre em acidente na BR-285, em Passo Fundo 

Outras duas vítimas foram encaminhadas ao hospital. Dois carros e uma carreta teriam se envolvido no acidente desta segunda-feira (23)

Heloisa Gamero

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