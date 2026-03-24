Idosa de 86 anos morre em acidente na BR-285, em Passo Fundo 

Uma colisão envolvendo dois carros, Peugeot 208 e T-Cross, e uma carreta causou a morte de uma idosa, de 86 anos, durante a tarde desta segunda-feira (23) na BR-285, em Passo Fundo. O acidente aconteceu por volta das 17h00, na altura do quilômetro 309.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, os dois automóveis colidiram frontalmente. Com o impacto, um dos carros foi arremessado contra a carreta, que rebateu o veículo novamente em direção ao outro automóvel.

As equipes confirmaram o óbito da passageira do Peugeot ainda no local do acidente. Outras duas pessoas, condutores dos veículos, sofreram ferimentos e foram encaminhadas ao hospital.