Identificadas as vítimas de colisão entre carro e carreta na BR-386 em Soledade

Acidente ocorreu por volta de 00h30min. PRF / Divulgação

Os dois homens que morreram em um acidente na BR-386, em Soledade, no norte do Estado, foram identificados como Tiago Francisco de Lima Ely, 39 anos, e Claudiomar Richter, 42.

Eles estavam em um Ford Fiesta que colidiu frontalmente com uma carreta, no km 231 da rodovia. Claudiomar era o motorista do carro e morreu na hora. Francisco chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Leia Mais Acidente entre carro e carreta deixa dois mortos e três feridos na BR-386, em Soledade

Além deles, estavam no carro outros três passageiros. Dois estão em estado grave e precisaram ser transferidos para hospitais de Passo Fundo. O outro paciente está no Hospital Frei Clemente, em Soledade, com quadro de saúde estável.

O trecho da BR-386 onde ocorreu o acidente está em obras de duplicação. Os trabalhos, porém, estão atrasados, o que tem levado a um aumento no número de ocorrências na via. Em 2025, mais de cem acidentes graves foram registrados, quase 20% a mais que em 2024. O número de mortes também cresceu, passando de 25 para 43 óbitos.

Como foi o acidente

Conforme a PRF, o Fiesta trafegava no sentido interior-Capital, em um trecho de pista simples, quando entrou no acostamento para desviar de um ônibus que vinha no sentido contrário. O coletivo, por sua vez, realizava uma manobra para desviar de um caminhão parado na rodovia por causa de uma pane mecânica.

Leia Mais Obras de duplicação da BR-386 atrasam e acidentes aumentam na Rodovia da Produção