Trânsito

Trecho em obras
Notícia

Identificadas as vítimas de colisão entre carro e carreta na BR-386 em Soledade

Outras três pessoas ficaram feridas e estão internadas. Acidente foi na madrugada desta sexta (13)

Rebecca Mistura

Repórter

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