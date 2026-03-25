Homem que atropelou e matou o próprio irmão no norte do RS é preso

Vítima foi atingida por um veículo conduzido pelo próprio irmão no norte do RS. Lucas Ximel / QQ Deu Notícias / Divulgação

Foi preso preventivamente o homem que atropelou e matou o próprio irmão na RS-135, em Getúlio Vargas, na última sexta-feira (20). O incidente ocorreu no km 53 da rodovia, no norte do Estado.

A prisão do homem de 71 anos foi decretada na manhã de terça-feira (24). Segundo a Polícia Civil, ele havia se apresentado na delegacia de Erechim no dia seguinte à morte, mas não havia mandado contra ele naquele momento.

O suspeito é investigado por homicídio doloso qualificado. Ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Getúlio Vargas.

Relembre

Conforme a Polícia Civil, Ulisses José Galina morreu depois de ser atropelado por um carro conduzido pelo irmão no km 53 da RS-135, em Getúlio Vargas, no norte do Estado. O incidente ocorreu no fim da tarde de sexta-feira (20).

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a vítima caminhava pelo acostamento quando foi atingido por um Volkswagen Voyage. O delegado da Polícia Civil de Getúlio Vargas, Jorge Pierezan, afirma que havia uma disputa antiga entre os dois irmãos, com registros de ocorrências anteriores em que o autor do atropelamento já havia sido preso.