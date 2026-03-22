Homem morre em capotamento na RS-126, em Ibiraiaras

Um homem de 52 anos morreu após capotamento na madrugada deste domingo (22), na RS-126, em Ibiraiaras. O acidente aconteceu por volta de 01h26.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, a vítima, identificada como Luiz Antonio Costa Rachid de Souza, conduzia o veículo no sentido Caseiros-Ibiraiaras quando perdeu o controle e capotou. Souza não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Uma passageira de 42 anos sofreu ferimentos e recebeu atendimento. Ela foi encaminhada ao hospital da região, onde permanece internada.
O Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha atendeu a ocorrência e isolou a área até a chegada da perícia. O trânsito no trecho da rodovia estadual já flui normalmente nesta manhã.