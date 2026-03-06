Homem morre em acidente na RSC-377 em Cruz Alta

Um homem morreu em um acidente de trânsito no município de Cruz Alta, noroeste do RS, na tarde desta sexta-feira (6). O condutor, que estava em um Ford Ecosport, foi atingido por uma árvore de porte médio enquanto trafegava no km 102 da RSC-377.

Segundo a Brigada Militar de Santo Ângelo, a árvore teria caído em decorrência da chuva torrencial e dos fortes ventos que atingiram a região no momento em que o homem se deslocava sentido Ibirubá a Cruz Alta.

Uma passageira também estava no veículo no momento do acidente. Ela foi socorrida com vida e encaminhada para o Hospital São Vicente de Paula.

Equipes de segurança e de perícia atuaram no local.