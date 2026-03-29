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Homem morre em acidente na BR-158, em Palmeira das Missões

Vítima conduzia um Volkswagen Gol quando bateu de frente em uma carreta que vinha no sentido oposto

Gabriela Plentz

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Alessandra Hoppen

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