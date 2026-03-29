Homem morre em acidente na BR-158, em Palmeira das Missões

Um homem de 27 anos morreu em um acidente na manhã deste domingo (29) em Palmeira das Missões, no noroeste do Estado. Foi por volta das 9h, no km 102 da BR-158.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima conduzia um Volkswagen Gol com placas de Palmeira das Missões quando bateu de frente em uma carreta que vinha no sentido oposto.

O motorista do carro, um homem de 27 anos natural de Sarandi, ficou preso às ferragens e morreu no local. A identidade da vítima não foi divulgada. O condutor do caminhão não teve ferimentos.