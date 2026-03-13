Homem morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente na RS-480 em Erechim

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um acidente na RS-480 em Erechim, no norte do Estado. A colisão frontal entre dois carros aconteceu na manhã desta sexta-feira (13), na localidade de linha Batistela.

Conforme o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Erechim, os dois veículos de passeio, um Ford Ka e um Ford Fiesta, acabaram colidindo frontalmente nas proximidades do município vizinho de Barão de Cotegipe. Havia neblina na rodovia no momento do acidente.

Com o impacto, o Ford Ka saiu da pista e parou em uma lavoura. No veículo estava apenas a condutora, que precisou de atendimento médico.

Já no Fiesta havia quatro ocupantes. Dois deles ficaram presos às ferragens e precisaram ser socorridos. Um homem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo a caminho do hospital. A identidade da vítima não foi confirmada.