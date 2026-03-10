Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Homem morre atropelado por caminhão na RS-344 em Santa Rosa

De acordo com o relato do motorista à polícia, ele não teria visto o homem que caminhava sobre a pista

Tatiana Tramontina

Repórter

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