Homem morre atropelado por caminhão na RS-344 em Santa Rosa

Um homem morreu atropelado na noite de segunda-feira (9) na RS-344 em Santa Rosa, no noroeste do Estado. A ocorrência foi registrada por volta de 23h, no km 43.
Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente envolveu um caminhão que seguia no sentido Giruá a Santa Rosa.
De acordo com o relato do motorista à polícia, ele não teria visto o homem que caminhava sobre a pista e acabou atropelando a vítima.
O caminhoneiro realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool. A vítima ainda não foi identificada. A Polícia Civil vai investigar o caso.