Homem morre atropelado por caminhão na RS-344 em Santa Rosa

Um homem morreu atropelado na noite de segunda-feira (9) na RS-344 em Santa Rosa, no noroeste do Estado. A ocorrência foi registrada por volta de 23h, no km 43.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente envolveu um caminhão que seguia no sentido Giruá a Santa Rosa.

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De acordo com o relato do motorista à polícia, ele não teria visto o homem que caminhava sobre a pista e acabou atropelando a vítima.