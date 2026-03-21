Homem morre atropelado pelo irmão em rodovia no norte do RS

Vítima foi atingida por um veículo conduzido pelo próprio irmão. Lucas Ximel / QQ Deu Notícias / Divulgação

Um homem morreu depois de ser atropelado por um carro conduzido pelo irmão na RS-135, em Getúlio Vargas, conforme a Polícia Civil. O incidente ocorreu no fim da tarde de sexta-feira (20) no km 53 da rodovia do norte do Estado.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, Ulisses José Galina caminhava pelo acostamento quando foi atingido por um veículo Volkswagen Voyage.

O delegado da Polícia Civil de Getúlio Vargas, Jorge Pierezan, confirmou que o autor do atropelamento é irmão de Ulisses , que está foragido.

— Entre os dois irmãos existe uma disputa antiga. Essa não é a primeira ocorrência, temos outros registros, inclusive com o autor do atropelamento sendo preso em uma delas — afirma.

De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, uma testemunha relatou que os dois irmãos haviam se desentendido durante a tarde.