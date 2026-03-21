Homem morre após ser atropelado por caminhão na RS-324, em Passo Fundo

Um homem morreu depois de ser atropelado por um caminhão na noite de sexta-feira (20) na RS-324, em Passo Fundo, no norte do Estado. O acidente foi no km 187 da rodovia, próximo ao Clube Caixeiral Campestre.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), uma guarnição que passava pelo local foi acionada pelo próprio motorista do caminhão envolvido no acidente.

Conforme relato, o condutor trafegava pela rodovia quando ouviu um barulho na parte frontal do veículo. Inicialmente, acreditou ter atingido um animal ou algum objeto. O motorista seguiu até um recuo mais à frente e retornou para verificar o que havia acontecido, quando encontrou a vítima deitada no chão e inconsciente.

Quando os policiais chegaram no local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava atendimento à vítima. O pedestre foi identificado como Antonio Lair de Oliveira. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.