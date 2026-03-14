Homem morre após picape sair da pista e capotar na BR‑285

Motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. PRF / Divulgação

No fim da noite de sexta-feira (13), um homem de 45 anos morreu em um acidente na BR-285 em Passo Fundo, no norte do Estado. A vítima foi identificada como Jair Freitas Caum.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso ocorreu por volta das 23h40min no km 313 da rodovia, entre os municípios de Passo Fundo e Carazinho. O motorista estava sozinho na picape Ford F-75.

Por motivos ainda desconhecidos, ele perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou em um barranco às margens da rodovia. Com o impacto, a vítima foi arremessada da picape e morreu no local.

Houve interrupção temporária do fluxo de veículos para a remoção da picape e trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP). O trânsito no local já está liberado.