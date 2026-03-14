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Homem morre após picape sair da pista e capotar na BR‑285

Motorista de 45 anos perdeu o controle do veículo enquanto se deslocava entre Carazinho e Passo Fundo

Kimberlly Kappenberg

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