Trânsito

Norte do RS
Notícia

Homem morre após capotamento na RS-404, em Rondinha

Vítima foi identificada como Marcel Citolin, 35 anos. Ele estava sozinho no carro e acabou sendo jogado para fora do veículo com o impacto

Alessandra Hoppen

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