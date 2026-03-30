Homem morre após capotamento na RS-404, em Rondinha

Veículo saiu da pista, bateu contra uma árvore e capotou. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 35 anos morreu após um acidente na madrugada de sábado (29) na RS-404, em Rondinha, no norte do Estado.

O Corpo de Bombeiros informa que foi acionado às 2h23min, quando um veículo saiu da pista, bateu contra uma árvore e capotou. O acidente aconteceu no km 14 da rodovia.

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A vítima foi identificada como Marcel Citolin, 35 anos. Ele estava sozinho no carro e, em razão do impacto, acabou sendo jogado para fora do veículo.

Quando as equipes de socorro chegaram ao local, Marcel estava na lateral da via em parada cardiorrespiratória.