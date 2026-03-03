Faixas "sem saída" comprometem segurança de pedestres em avenida de Passo Fundo

Duas faixas de pedestres pintadas de forma irregular na Avenida Presidente Vargas, em Passo Fundo, tem gerado preocupação entre moradores que circulam pelo trecho.

Em ambos os pontos, um de cada lado da ciclovia, a sinalização segue em linha reta até chegar diretamente na defensa metálica, ou guard-rail, deixando os pedestres sem saída. O local não tem calçada, rampa ou outro acesso seguro para quem atravessa a rua.

Segundo a Guarda Municipal de Trânsito, em média 20 mil veículos transitam diariamente pela avenida. O movimento intenso, somado à falta de continuidade da travessia, coloca em risco principalmente idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

— Agora que temos a ciclovia, a faixa aqui é bastante usada pelos pedestres. Seria interessante rever essa sinalização, porque ela termina numa parte que não tem acesso, fica sem sentido. De noite a pessoa não tem visibilidade e pode ser perigoso — diz a empresária Tânia Zanatta, proprietária de uma loja em frente ao trecho.

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Passo Fundo disse, em nota (leia abaixo na íntegra), que a Secretaria de Segurança e Transportes fará a adequação da sinalização na Avenida Presidente Vargas nos próximos dias, mas sem prazo definido.

Baixa visibilidade

Enquanto na Av. Presidente Vargas o problema é a falta de sinalização para completar a travessia, em outros pontos de Passo Fundo o cenário é de faixas de segurança praticamente apagadas.

Faixa na Rua Duque de Caxias praticamente sem pintura. Reprodução / RBS TV

A reportagem flagrou pelo menos 10 faixas com pintura fraca em diferentes localizações da cidade. No bairro São Cristóvão, as ruas Duque de Caxias e Santa Helena, por exemplo, tem sinalização quase invisível aos pedestres e motoristas, especialmente durante a noite e em dias de chuva.

Nota da prefeitura

"Nota à Imprensa

Município fará adequação de sinalização em trecho revitalizado

"A Secretaria de Segurança e Transportes informa que realizará a adequação da sinalização em trecho da Avenida Presidente Vargas.

O local apresenta desnível topográfico que impede a implantação de passeio público nas laterais. Antes das obras, pedestres transitavam pela pista de rolamento, situação que oferecia risco.