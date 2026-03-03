Trânsito

Pintura irregular
Notícia

Faixas "sem saída" comprometem segurança de pedestres em avenida de Passo Fundo

Falta de continuidade da sinalização em trecho preocupa diante do movimento diário na Av. Presidente Vargas. Prefeitura diz que vai adequar pintura

Luiz Otávio Calderan

Repórter

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