Duas pessoas morrem em colisão frontal na BR-392, em Guarani das Missões

Veículos bateram de frente e condutores morreram no local. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um homem de 43 anos e uma mulher de 65 morreram em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (8) na BR-392, em Guarani das Missões, na região noroeste do Estado. Foi por volta das 6h10min, no km 644 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Fiat Palio, emplacado em Guarani das Missões, e um Ford Ecosport, com placas de Cerro Largo, bateram de frente. Com o impacto, os dois condutores morreram no local.

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O motorista do Palio era morador de Guarani das Missões, enquanto a condutora do Ecosport residia em Cerro Largo. A identificação deles não foi divulgada.

A área foi isolada para o trabalho da perícia. As causas do acidente serão investigadas. O trânsito está liberado no local.