Criança de cinco anos morre em acidente na BR-285, em Entre-Ijuís

Uma criança, de cinco anos, morreu após o carro em que estava sair da pista e colidir contra um árvore na noite deste sábado (21), em Entre-Ijuís, noroeste do Estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 20h30min, no km 501 da BR-285.

A menina era sobrinha da motorista, e sofreu ferimentos graves. Ela deu entrada no Hospital Regional das Missões, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma bebê de sete meses, filha da condutora, também estava no veículo Meriva e não se feriu.

A PRF constatou que a motorista, uma mulher de 36 anos, moradora do interior de Entre-Ijuís, trafegava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada. O veículo possui registro no município de Quinze de Novembro. A condutora teve ferimentos leves.

Leia Mais Caminhão tomba e provoca vazamento de óleo diesel na RS-332, em Soledade

A Polícia Civil investiga as causas do acidente. Brigada Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestaram apoio na ocorrência.