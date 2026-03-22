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Criança de cinco anos morre em acidente na BR-285, em Entre-Ijuís

Vítima era sobrinha da motorista que colidiu o veículo em uma árvore; condutora estava com a habilitação cassada

Heloisa Gamero

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