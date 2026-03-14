Condutor e passageira vítimas de acidente em Casca eram namorados

Jovens vítimas de acidente na RS-324, em Casca na noite desta sexta-feira (13) eram familiares. Segundo informações do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) de Casca, Jonathan Gabriel Hubscher, 22 anos, condutor do veículo, e Jennifer Celeste Prosin, 22 anos, eram namorados. Já Mattive Lautaro Daniel, 17 anos, e Jonathan eram irmãos.

A colisão aconteceu por volta das 20h no km 238 e, conforme o delegado responsável pelo caso, Tiago Albuquerque, os jovens estavam em um Fox e faziam uma ultrapassagem forçada quando colidiram de frente com um Ford Focus, que trafegava no sentido contrário.

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O condutor e único presente no Ford Focus, Sidiclei Mazzucato, foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Santa Lúcia de Casca. Sidiclei teve a pelve fraturada, e está em estado grave.

Despedida

O velório começou neste sábado, às 18h na funerária Martello, na cidade de Casca. Após, haverá a cremação das vítimas.