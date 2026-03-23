Colisão frontal deixa um morto e outro ferido na RS-467, em Tapejara

Colisão frontal envolveu uma Amarok e um Gol. Bombeiros Voluntários de Tapejara / Divulgação

Um homem morreu e outro ficou ferido após um acidente de trânsito na noite de domingo (22), na RS-467, em Tapejara, no norte do Estado.

A colisão frontal ocorreu por volta das 20h30min, no km 4 da rodovia, trecho que liga o município a Ibiaçá, nas proximidades do açude dos Canali.

De acordo com informações dos Bombeiros Voluntários de Tapejara, o acidente envolveu uma Volkswagen Amarok branca e um Volkswagen Gol G5 preto. O Gol seguia no sentido Tapejara–Ibiaçá, quando bateu de frente com a Amarok, que trafegava na direção contrária.

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O condutor do Gol, de 65 anos, era o único ocupante do veículo e morreu no local. Já o motorista da Amarok foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santo Antônio, em Tapejara.