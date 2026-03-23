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Colisão frontal deixa um morto e outro ferido na RS-467, em Tapejara

Condutor de um Gol, de 65 anos, era o único ocupante do veículo e morreu no local

Alessandra Hoppen

Repórter

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