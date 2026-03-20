Colisão entre caminhão e carro deixa três feridos em estrada de Não-Me-Toque

Um acidente grave envolvendo um caminhão e um automóvel deixou três pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (20), em Não-Me-Toque. A colisão ocorreu por volta das 18h na estrada de chão que liga o município à localidade de São José do Centro.

Segundo informações da Brigada Militar de Não-Me-Toque, o condutor de um Kia Cerato perdeu o controle do veículo, colidiu em um barranco e rodou na pista, parando no sentido oposto da via.

O motorista de um caminhão caçamba que seguia logo atrás não avistou o automóvel devido à poeira na estrada e o atingiu. Com o impacto, o carro foi arremessado contra o barranco do outro lado da via. O motorista do automóvel, que já havia desembarcado do veículo no momento da segunda batida, foi atingido e sofreu ferimentos gravíssimos. A caroneira do carro também ficou ferida. O caminhoneiro sofreu ferimentos leves.

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