Trânsito

Estrada vicinal
Notícia

Colisão entre caminhão e carro deixa três feridos em estrada de Não-Me-Toque

Motorista de automóvel está em estado gravíssimo após ser atingido por caminhão nesta sexta-feira

Heloisa Gamero

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