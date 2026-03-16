Carro com seis ocupantes capota em estrada rural e deixa feridos no noroeste do RS

Carro capotou na via na zona rural de Catuípe. Brigada Militar / Divulgação

Seis pessoas ficaram feridas após um capotamento no fim da tarde de domingo (15), em uma estrada na zona rural de Catuípe, no noroeste do Estado. O acidente aconteceu por volta das 18h, na localidade de Três Vendas.

Conforme a Brigada Militar, os seis ocupantes estavam em um carro de passeio que, por motivos desconhecidos, capotou na via. Entre os passageiros, três são menores de idade.

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No momento do atendimento da ocorrência, nenhum dos ocupantes se identificou como condutor do veículo. Por isso, o teste do bafômetro não foi realizado.