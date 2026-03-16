Trânsito

Em Catuípe
Notícia

Carro com seis ocupantes capota em estrada rural e deixa feridos no noroeste do RS

Três dos seis passageiros são menores de idade. Nenhum dos ocupantes se identificou como condutor do veículo

Tamires Hanke

Repórter

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS