Capotamento deixa motorista ferido no noroeste do Estado

Um motorista ficou ferido após capotar o veículo na localidade esquina Jaboticaba, em Barra do Guarita, por volta das 12h deste sábado (14). O acidente mobilizou equipes de socorro.

O motorista teria perdido o controle do veículo, saído da pista e colidido com uma árvore.

Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, a vítima estava presa nas ferragens, mas foi retirada de dentro do automóvel por populares antes da chegada dos profissionais.

A equipe do Samu removeu a vítima para o Hospital Santo Antônio com escoriações e suspeita de fratura em uma das pernas.