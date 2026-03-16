Caminhoneiro é flagrado com anfetamina e carga acima do peso na BR-153

Motorista havia descumprido os períodos obrigatórios de descanso. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um caminhoneiro foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo com excesso de peso no veículo e portando comprimidos de anfetamina na tarde de domingo (15) na BR-153, em Erechim, no norte do Estado. Durante fiscalização na rodovia, os policiais abordaram um caminhão Scania com placas de Marabá (PA) e constataram que havia um excesso de 15 toneladas no limite permitido.

O veículo vinha de São Paulo (SP) e transportava uma carga de soja com destino a Erechim. Este é o terceiro caso desde fevereiro em que um caminhão é flagrado com excesso de peso na BR-153, no trecho do município.

Além da irregularidade na carga, os policiais identificaram que o motorista havia descumprido os períodos obrigatórios de descanso previstos na legislação. Durante buscas no interior da cabine, os agentes localizaram 15 comprimidos de anfetamina, substância conhecida popularmente como "rebite", utilizada ilegalmente por alguns motoristas para inibir o sono.

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O motorista de 40 anos é natural de Sinop (MT). Ele foi autuado pelas infrações de trânsito e encaminhado, junto com a substância apreendida, à polícia judiciária para os procedimentos legais.