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Caminhão tomba e provoca vazamento de óleo diesel na RS-332, em Soledade

Fepam foi acionada para avaliar os danos. Equipe da seguradora da carga realizou o estancamento do escape

Alessandra Hoppen

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