Caminhão tomba e provoca vazamento de óleo diesel na RS-332, em Soledade

Um caminhão tombou fora da pista e provocou vazamento de óleo diesel na RS-332, em Soledade, na tarde de quarta-feira (18). O acidente foi por volta das 14h12min e mobilizou equipes de emergência e órgãos ambientais.
O derramamento da carga exigiu acionamento da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). A equipe, com profissionais deslocados de Porto Alegre, foi enviada para avaliar os danos e orientar os procedimentos ambientais necessários.
Ainda conforme os bombeiros, a equipe da seguradora da carga realizou o estancamento do escoamento. A previsão é de que o transbordo do diesel seja feito na manhã desta quinta-feira (19), com bloqueio parcial da rodovia.
O trânsito no local é monitorado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Durante a noite de quarta-feira, o trecho chegou a ficar totalmente bloqueado. As causas do tombamento não foram informadas e não há registro de feridos.
A ocorrência foi atendida por guarnições do 7º Batalhão de Bombeiros Militar, com apoio do CRBM e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).