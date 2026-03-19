Caminhão tomba e provoca vazamento de óleo diesel na RS-332, em Soledade

Transbordo da carga de óleo diesel será feita na manhã desta quinta-feira. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um caminhão tombou fora da pista e provocou vazamento de óleo diesel na RS-332, em Soledade, na tarde de quarta-feira (18). O acidente foi por volta das 14h12min e mobilizou equipes de emergência e órgãos ambientais.

O derramamento da carga exigiu acionamento da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). A equipe, com profissionais deslocados de Porto Alegre, foi enviada para avaliar os danos e orientar os procedimentos ambientais necessários.

Ainda conforme os bombeiros, a equipe da seguradora da carga realizou o estancamento do escoamento. A previsão é de que o transbordo do diesel seja feito na manhã desta quinta-feira (19), com bloqueio parcial da rodovia.

Equipe da seguradora da carga realizou o estancamento do vazamento na RS-332. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O trânsito no local é monitorado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Durante a noite de quarta-feira, o trecho chegou a ficar totalmente bloqueado. As causas do tombamento não foram informadas e não há registro de feridos.