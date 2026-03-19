Atropelamento envolvendo duas motos e um carro deixa dois feridos na RS-223, no noroeste do RS

Dois motociclistas seguiam na rodovia quando uma peça da viseira de um dos capacetes caiu na pista. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um atropelamento deixou duas pessoas feridas na RS-223, em Selbach, no noroeste do Estado. O caso foi no km 43 da rodovia por volta das 19h de quarta-feira (18) e envolveu duas motocicletas e um carro.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, dois motociclistas seguiam no sentido Selbach–Ibirubá quando uma peça da viseira de um dos capacetes caiu na pista. Eles pararam no acostamento para procurar o objeto.

Um dos homens entrou a pé na rodovia e foi atingido por uma motocicleta que trafegava no sentido contrário. Na sequência, um carro que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e atropelou a vítima novamente, arrastando-a por um a dois metros.

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Como resultado da primeira colisão, o motociclista que atropelou o outro também ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de ambulâncias da região, prestaram atendimento no local.