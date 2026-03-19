Trânsito

Em Selbach
Notícia

Atropelamento envolvendo duas motos e um carro deixa dois feridos na RS-223, no noroeste do RS

Vítimas foram encaminhadas a hospitais da região; uma delas precisou ser transferida para Passo Fundo

Alessandra Hoppen

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