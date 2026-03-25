Trânsito

Perigo
Notícia

Acidentes frequentes em cruzamento do bairro Boqueirão preocupam moradores em Passo Fundo

Colisões entre veículos é recorrente na esquina das ruas Mascarenhas e Uruguai. Prefeitura analisa instalação de um redutor de velocidade

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS