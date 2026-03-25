Acidentes frequentes em cruzamento do bairro Boqueirão preocupam moradores em Passo Fundo

Recorrência de colisões coloca pedestres e motoristas em risco. Reprodução / RBS TV

Um cruzamento no bairro Boqueirão em Passo Fundo, no norte do Estado, tem sido alvo de reclamações pela frequência de acidentes. Moradores e comerciantes das ruas Mascarenhas e Uruguai relatam batidas constantes e cobram medidas para aumentar a segurança no local.

Conforme o relato de quem vive na região, os acidentes são recorrentes e, em alguns casos, os veículos invadem calçadas e atingem muros de residências.

De acordo com a sinalização, a preferencial é de quem trafega pela Rua Mascarenhas. Já os motoristas que seguem pela Rua Uruguai devem parar, regra que nem sempre é respeitada.

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Morador na região há mais de 20 anos, o empresário Luís Mattos afirma que a situação preocupa tanto motoristas quanto pedestres:

— Quando eu saio com o meu carro para o centro, eu tento ir o mais devagar possível. Aqui não existe preferencial. Quando a gente passa caminhando, temos que nos cuidar também porque volta e meia os acidentes acabam invadindo a calçada.

A empresária Cristiane Amaro também reside no local há mais de 15 anos e conta que a situação mudou com o crescimento da cidade. Para ela, a solução poderia ser semelhante à adotada em outras ruas próximas ao cruzamento.

— Na Rua Paissandú foi colocada uma lombada alta, antes da esquina que obriga o motorista a reduzir a velocidade e parar. Parece que deu uma amenizada, resolveu parcialmente o problema — defende.

Medidas em estudo

Veículos acabam batendo em muros e invadindo calçadas. Gabriel Quadros / Agencia RBS

A secretaria municipal de Segurança Pública afirma que o cruzamento já recebeu reforço na sinalização no ano passado. Mesmo assim, novas medidas estão em análise.

Segundo o secretário da pasta, Tadeu Trindade, um estudo está em andamento junto ao Departamento de Mobilidade Urbana para definir novas intervenções que possam reduzir o número de acidentes no local.