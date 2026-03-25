Acidentes frequentes em cruzamento do bairro Boqueirão preocupam moradores em Passo Fundo

Um cruzamento no bairro Boqueirão em Passo Fundo, no norte do Estado, tem sido alvo de reclamações pela frequência de acidentes. Moradores e comerciantes das ruas Mascarenhas e Uruguai relatam batidas constantes e cobram medidas para aumentar a segurança no local.
Conforme o relato de quem vive na região, os acidentes são recorrentes e, em alguns casos, os veículos invadem calçadas e atingem muros de residências.
De acordo com a sinalização, a preferencial é de quem trafega pela Rua Mascarenhas. Já os motoristas que seguem pela Rua Uruguai devem parar, regra que nem sempre é respeitada.
Morador na região há mais de 20 anos, o empresário Luís Mattos afirma que a situação preocupa tanto motoristas quanto pedestres:
— Quando eu saio com o meu carro para o centro, eu tento ir o mais devagar possível. Aqui não existe preferencial. Quando a gente passa caminhando, temos que nos cuidar também porque volta e meia os acidentes acabam invadindo a calçada.
A empresária Cristiane Amaro também reside no local há mais de 15 anos e conta que a situação mudou com o crescimento da cidade. Para ela, a solução poderia ser semelhante à adotada em outras ruas próximas ao cruzamento.
— Na Rua Paissandú foi colocada uma lombada alta, antes da esquina que obriga o motorista a reduzir a velocidade e parar. Parece que deu uma amenizada, resolveu parcialmente o problema — defende.
Medidas em estudo
A secretaria municipal de Segurança Pública afirma que o cruzamento já recebeu reforço na sinalização no ano passado. Mesmo assim, novas medidas estão em análise.
Segundo o secretário da pasta, Tadeu Trindade, um estudo está em andamento junto ao Departamento de Mobilidade Urbana para definir novas intervenções que possam reduzir o número de acidentes no local.
— A gente procura evitar colocar dispositivos que acabem retardando o deslocamento do veículo em alguns trechos. Mas a equipe analisa a necessidade de instalar um redutor de velocidade físico no local — afirma.