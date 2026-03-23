Acidentes de trânsito deixaram ao menos sete mortos em três dias no norte do RS

Ocorrências foram em rodovias estaduais. Bombeiros Voluntários de Marau / Divulgação

Acidentes registrados nas rodovias do norte do Rio Grande do Sul deixaram pelo menos sete mortos e seis feridos no fim de semana, entre a noite de sexta-feira (20) e domingo (22). Duas das ocorrências foram na RS-324, que liga Passo Fundo a Marau.

O acidente mais grave foi no começo da noite de domingo. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em acidente na RS-324, em Marau. A colisão envolveu um carro e duas motocicletas. As três vítimas fatais são as irmãs Julia Francisca Ferreira da Silva e Hérica Ferreira da Silva, e o terceiro óbito foi de João Gabriel de Oliveira Pimentel.

Também no domingo, um homem de 52 anos morreu após capotamento na RS-126, em Ibiraiaras. Segundo o Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, a vítima, identificada como Luiz Antonio Costa Rachid de Souza.

À noite, um homem morreu e outro ficou ferido em uma colisão frontal na RS-467, em Tapejara. A vítima tinha 65 anos e conduzia um Gol. O nome do homem não foi divulgado.

Na tarde de sábado, um motociclista de 28 anos morreu em um acidente na RS-153, em Passo Fundo. Segundo a Brigada Militar, o condutor perdeu o controle do veículo em uma curva acentuada. Ele não teve a identidade divulgada.