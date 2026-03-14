Acidente entre dois caminhões provoca transtorno em Pontão

Fila de veículos por causa de acidente na RS-324. Heloisa Gamero / Agência RBS

Uma colisão lateral entre dois caminhões bloqueou parcialmente a RS-324, em Pontão, no final da tarde desta sexta-feira (13).

O acidente aconteceu por volta das 17h30min, no quilômetro 159 da rodovia. Apesar do impacto, a colisão causou apenas danos materiais e os motoristas não sofreram ferimentos.

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Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), motoristas pararam para tentar ajudar os caminhoneiros, gerando lentidão no trânsito. A situação provocou cerca de três quilômetros de congestionamento.

Um dos veículos, que carregava frango, perdeu o controle e atingiu o outro caminhão, carregado com vasilhames vazios, que vinha no sentido oposto.