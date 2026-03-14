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Acidente entre dois caminhões provoca transtorno em Pontão

Acidente foi registrado na RS-324 nesta sexta-feira. Lentidão foi registrada até o limite com Passo Fundo

Heloisa Gamero

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