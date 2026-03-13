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Acidente entre carro e carreta deixa dois mortos e três feridos na BR-386, em Soledade

Colisão ocorreu por volta de 0h30min no km 231; vítimas estavam em um carro com placas de Marau

Gustavo Gossen

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