Acidente entre carro e carreta deixa dois mortos e três feridos na BR-386, em Soledade

O trânsito na rodovia chegou a ficar totalmente bloqueado para atendimento da ocorrência, mas já foi liberado. PRF / Divulgação

Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (13) na BR-386, em Soledade, no norte do Rio Grande do Sul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu um Ford Fiesta e uma carreta no km 231 da rodovia, por volta de 0h30.

As vítimas fatais são o motorista do carro, que morreu no local, e um dos passageiros. Outros três ocupantes do veículo ficaram gravemente feridos e foram encaminhados ao Hospital Frei Clemente, em Soledade.

Conforme a PRF, o Fiesta trafegava no sentido interior-Capital, em um trecho de pista simples, quando entrou no acostamento para desviar de um ônibus que vinha no sentido contrário. O coletivo, por sua vez, realizava uma manobra para desviar de um caminhão parado na rodovia por causa de uma pane mecânica.

Após acessar o acostamento, o motorista do carro perdeu o controle do veículo. Ao tentar retornar para a pista, nas proximidades de uma curva, o Fiesta invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma carreta que seguia atrás do ônibus.

O condutor da carreta não ficou ferido.