Acidente entre caminhão e carro deixa um morto na RS-223

Veículo era da frota administrativa do município de São Luiz Gonzaga. Corpo de Bombeiros de Ibirubá / Reprodução

Uma colisão entre um caminhão e um veículo oficial da prefeitura de São Luiz Gonzaga causou a morte de uma pessoa na tarde desta quinta-feira (12), em Ibirubá. O acidente aconteceu por volta das 16h40min, num trecho conhecido da RS-223 como "curva São Carlos".

Segundo o Corpo de Bombeiros de Ibirubá, equipes de resgate socorreram outras duas vítimas, que sofreram ferimentos e recebem atendimento no hospital do município.

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O veículo envolvido pertence à frota administrativa do município missioneiro, mas as autoridades ainda não confirmaram a identidade da vítima fatal.