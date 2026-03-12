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Acidente entre caminhão e carro deixa um morto na RS-223

A colisão envolvendo veículo da prefeitura de São Luiz Gonzaga aconteceu por volta das 16h40min em Ibirubá

Heloisa Gamero

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