Acidente entre caminhão e carro deixa um morto e dois feridos na BR-386, em Carazinho 

Uma colisão entre um caminhão e um carro na BR-386, em Carazinho, causou a morte de uma mulher, de 40 anos, e deixou dois feridos na tarde desta terça-feira (17).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 14h, na altura do km 67 da rodovia, nas proximidades do antigo pedágio. A vítima fatal estava na carona do automóvel.
As equipes de socorro encaminharam os dois feridos, o motorista do veículo, um homem de 72 anos, e uma criança, de 7 anos, para atendimento médico. A perícia trabalha para apurar as causas do acidente e identificar a vítima.
A PRF desviou o trânsito em um dos sentidos da rodovia, o que gerou fluxo lento e retenção de veículos na região.