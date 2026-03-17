Acidente entre caminhão e carro deixa um morto e dois feridos na BR-386, em Carazinho 

Acidente aconteceu por volta das 14h. Corpo de Bombeiros de Carazinho / Reprodução

Uma colisão entre um caminhão e um carro na BR-386, em Carazinho, causou a morte de uma mulher, de 40 anos, e deixou dois feridos na tarde desta terça-feira (17).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 14h, na altura do km 67 da rodovia, nas proximidades do antigo pedágio. A vítima fatal estava na carona do automóvel.

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As equipes de socorro encaminharam os dois feridos, o motorista do veículo, um homem de 72 anos, e uma criança, de 7 anos, para atendimento médico. A perícia trabalha para apurar as causas do acidente e identificar a vítima.