Trânsito

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Notícia

Acidente entre caminhão e carro deixa um morto e dois feridos na BR-386, em Carazinho 

Colisão ocorreu na tarde desta terça-feira (17), próximo ao antigo pedágio

Heloisa Gamero

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