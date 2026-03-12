Acidente com caminhão interdita a RS-332, em Tapera 

A colisão ocorreu por volta das 14h. Grupo Rodoviário da Brigada Militar de Tapera / Reprodução

Um acidente envolvendo um caminhão bitrem e uma caminhonete bloqueou totalmente o trânsito na RS-332, em Tapera, na tarde desta quinta-feira (12). Pista foi liberada por volta das 18h.

A colisão ocorreu por volta das 14h, logo após a ponte que liga o município a Espumoso.

Leia Mais Maior rally do Brasil começa na próxima semana com pilotos de quatro países em Erechim

Segundo o Grupo Rodoviário da Brigada Militar, o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo e atingiu a caminhonete, que seguia no sentido contrário. Apesar do impacto, os dois motoristas escaparam sem ferimentos.