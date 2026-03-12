Acidente com caminhão interdita a RS-332, em Tapera 

Um acidente envolvendo um caminhão bitrem e uma caminhonete bloqueou totalmente o trânsito na RS-332, em Tapera, na tarde desta quinta-feira (12). Pista foi liberada por volta das 18h.
A colisão ocorreu por volta das 14h, logo após a ponte que liga o município a Espumoso.
Segundo o Grupo Rodoviário da Brigada Militar, o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo e atingiu a caminhonete, que seguia no sentido contrário. Apesar do impacto, os dois motoristas escaparam sem ferimentos.
O bloqueio total ocorreu devido ao derramamento de óleo diesel sobre o asfalto. Além da retirada dos veículos, as equipes precisaram realizar a limpeza da pista para evitar novos acidentes.