Três pessoas ficam feridas em colisão envolvendo ônibus, carro e ambulância dos bombeiros na ERS-223

Uma colisão envolvendo um carro, um ônibus e uma ambulância do Corpo de Bombeiros deixou três pessoas feridas no fim da tarde de quinta-feira (26), no km 56 da ERS-223, em Ibirubá, no noroeste do Estado.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, uma Ford EcoSport, com placas de Ibirubá, trafegava no sentido Cruz Alta–Ibirubá quando invadiu a pista contrária e bateu de frente em um ônibus.

O coletivo transportava trabalhadores metalúrgicos da AGCO, que retornavam do expediente em Ibirubá e seguiam para Cruz Alta. Apesar do impacto, nenhum dos ocupantes do ônibus ficou ferido.

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Uma ambulância do Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul, que trafegava à frente do ônibus, tentou desviar da Ecosport para evitar a colisão. Durante a manobra, o veículo saiu da pista e tombou no acostamento.

Na ambulância estava apenas o condutor. Ele foi socorrido por bombeiros de Ibirubá e encaminhado ao Hospital Annes Dias, sem ferimentos graves.