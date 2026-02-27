Trânsito

Em Ibirubá
Notícia

Três pessoas ficam feridas em colisão envolvendo ônibus, carro e ambulância dos bombeiros na ERS-223

Ford EcoSport invadiu a pista contrária e bateu no coletivo. O veículo do Corpo de Bombeiros que trafegava à frente do ônibus tentou desviar e caiu em um barranco

Alessandra Hoppen

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