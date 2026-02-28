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Homem morre em acidente com caminhão na BR-285, em Lagoa Vermelha

Rodovia foi liberada parcialmente por volta das 11h; bombeiros e policiais seguem trabalhando na ocorrência

Heloisa Gamero

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