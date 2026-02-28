Homem morre em acidente com caminhão na BR-285, em Lagoa Vermelha

Um acidente com um caminhão carregado de placas solares resultou na morte do motorista, de 25 anos, do veículo por volta das 6h deste sábado (28). O caso aconteceu próximo ao km 220 da BR-285 em Lagoa Vermelha, no norte do Estado.

O condutor seguia em direção ao município de Caseiros quando perdeu o controle da direção e o caminhão tombou na pista. A carga de placas solares ficou espalhada sobre o asfalto, bloqueando totalmente o trânsito nos dois sentidos da rodovia. Por volta das 11h, a pista foi parcialmente liberada.

Equipes de resgate compareceram ao local, mas o homem morreu antes de receber atendimento médico. A identidade dele ainda não foi confirmada pelas autoridades.