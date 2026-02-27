Trânsito

Norte do RS
Notícia

Jovem morre em acidente na RS-450, em Getúlio Vargas 

Vítima foi identificada como Everton Bassanesi, 22 anos. Veículo saiu da pista e capotou

Heloisa Gamero

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