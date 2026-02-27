Jovem morre em acidente na RS-450, em Getúlio Vargas 

Acidente aconteceu na RS-450. Bombeiros Getúlio Vargas / Reprodução

Um acidente de trânsito vitimou Everton Bassanesi, de 22 anos, no início da tarde desta sexta-feira (27), em Getúlio Vargas, no norte do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros do município, o jovem dirigia um Fiat Palio, com placa de Erechim, pela RS-450, quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou.

O caso aconteceu por volta do meio-dia. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ir até o local para realizar o atendimento, mas o jovem morreu antes de receber socorro.