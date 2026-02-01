Jovem morre em acidente em Espumoso

Um jovem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em acidente na Avenida Oswaldo Júlio Werlang em Espumoso, no norte do RS. O fato aconteceu na madrugada deste domingo (1º), no bairro Industrial.
Conforme a Brigada Militar, a vítima é João Luciano Nunes Braulo, 21 anos. Ele estava em um Corolla, com placas de Barros Cassal, que se envolveu em colisão com um Golf, de Espumoso.
Além de Braulo, outros três ocupantes do Corolla ficaram feridos. Um deles foi encaminhado em estado grave para atendimento médico em Passo Fundo. Não há informações de feridos no Golf.
As causas do acidente serão investigadas pela polícia.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.