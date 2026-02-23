Homem morre, e mulher e criança ficam feridas em acidente na BR-468, em Palmeira das Missões

Um homem, de 50 anos, morreu em um acidente na BR-468, em Palmeira das Missões, na tarde deste domingo (22). O condutor, natural de Erval Seco, estava acompanhado de uma mulher, de 23 anos, e de uma criança, de dois anos.

Segundo informações do Centro de Operações Bombeiro Militar de Palmeira das Missões, a vítima perdeu o controle do carro e colidiu contra uma árvore, na lateral da rodovia, na altura do km 20. Ele morreu no local.

A passageira e a criança foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Caridade, em Palmeira das Missões.