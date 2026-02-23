Trânsito

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Notícia

Homem morre, e mulher e criança ficam feridas em acidente na BR-468, em Palmeira das Missões

Condutor, de 50 anos, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore no km 20 da rodovia

Heloisa Gamero

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